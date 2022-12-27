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    • Haberler
    • 27.12.2022 13:01
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    • 27.12.2022 13:01
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    Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?

    Bedelli askerlik ücretinin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için uygulanacak asgari ücreti bir önceki gün açıkladı. Artış yüzde 54.66 seviyesinde gerçekleşirken askerliği yaklaşan kişiler yeni bedelli askerlik ücreti hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? İşte BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023!

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik ücreti 2023!

    Bedelli askerlik ücretinin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için uygulanacak asgari ücreti bir önceki gün açıkladı. Artış yüzde 54.66 seviyesinde gerçekleşirken askerliği yaklaşan kişiler yeni bedelli askerlik ücreti hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? İşte BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023!

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU MU?

    2023 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına göre bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Buna göre Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

    Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken asgari ücret değil, memur maaşlarına yapılan zam oranları dikkate alınmaktadır.

    Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon 5 aylık dönemde yüzde 84.39 oldu. Memurun alacağı 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15.11 seviyesine yükseldi. Kasım ayında enflasyon 2,88 artış gösterdi. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıkacak.

        Zammın ardından bedelli askerlik tutarı memur aylık katsayı çarpımı ile bulunacak. Ocak ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti bu şekilde hesaplanacak.
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