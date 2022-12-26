BUGÜN Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 26 Aralık 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? EYT müjdesi...

KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM YOĞUN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT düzenlemesinde yaptıkları son çalışmayı 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacakları bilgisini paylaşmıştı. Dolayısıyla bu Kabine Toplantısı'nda gündem maddelerinden birisinin EYT olması bekleniyor.

EYT düzenlemesiyle ilgili olarak Kabine Toplantısı'nda yaş sınırlaması, çocuk ya da askerlik borçlanması gibi konuların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olacağı açıklandı.