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    • Haberler
    • 26.12.2022 08:00
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    • 26.12.2022 08:00
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    Asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak? | 2023 ÖDEME TAKVİMİ | İşte zamlı maaşların yatacağı tarih...

    Asgari ücretin açıklanmasıyla vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de asgari ücretin ne zaman açıklanacağı sorusu oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hız kazandı. 8.500 TL olarak açıklanan asgari ücret işçinin yüzünü güldürürken hesaplara yatacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak?

    Asgari ücretin açıklanmasıyla vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de asgari ücretin ne zaman açıklanacağı sorusu oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hız kazandı. 8.500 TL olarak açıklanan asgari ücret işçinin yüzünü güldürürken hesaplara yatacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

    2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek.

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

    2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek.

        ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2023 MAAŞI NE ZAMANA, HANGİ AYA YANSIYACAK?

        Zamlı asgari ücret 2023 maaşları, Ocak ve ya en geç Şubat ayına yansıyacağı düşünülüyor. Bağlı bulunan şirketin izlediği yola göre değişkenlik gösteren yeni zamlı maaşlar Şubat ayına yansıdığında Ocak ayının farkı da maaşa ekleniyor.

        YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

        Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşanacak.
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