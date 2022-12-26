KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zam sonrasında kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira olmuştu. Yeni asgari ücret tutarının açıklanmasından sonra ise tavan tutar değişecek. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.

İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. Yani belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.