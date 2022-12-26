31 Aralık Cumartesi Yurtiçi Kargo, MNG, Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo çalışma saatleri neler? 31 Aralık'ta kargolar açık mı, kapalı mı?

Yeni yıla sayılı bir süre kala vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle kargoların 31 Aralık günü çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, 31 Aralık kargolar açık mı? İşte tüm detaylar...
31 ARALIK KARGOLAR AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatil olmadığı için kargolar çalışmaya devam edecek. Fakat haftasonu olması sebebiyle kargoların çalışma saatleri kısalabilir veya erken bitebilir. Bunun dışında herhangi bir tatil söz konusu değildir.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00