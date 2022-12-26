Bedelli askerlik ücretinin 2023 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için uygulanacak asgari ücreti bir önceki gün açıkladı. Artış yüzde 54.66 seviyesinde gerçekleşirken askerliği yaklaşan kişiler yeni bedelli askerlik ücreti hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? İşte BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023!
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU MU?
2023 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına göre bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Buna göre Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?
Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken asgari ücret değil, memur maaşlarına yapılan zam oranları dikkate alınmaktadır.
Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.