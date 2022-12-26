2022-23 KYK 3 aylık toplu burs ödemesi hangi gün yapılacak? KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK? Ziraat Bankası burs kartı ne zaman gelir?

KYK toplu ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Burs taahhütname onayı alan öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda hak sahibi olan öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde yapılacak. Peki, KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK? 2022-23 KYK 3 aylık burs ödemesi hangi gün yapılacak? Ziraat Bankası burs kartı ne zaman gelir? İşte merak edilenler!
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü