Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.12.2022 17:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2022 17:28
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura TARİHİ! Sonuç sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura günü yaklaşıyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, ''Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.'' denildi. Peki Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura TARİHİ ve sonuç sorgulama ekranı, isim listesi...

    Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta?

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı yapılacak. Alımlar kura ile gerçekleştirilecek. Kura tarihi açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura sonuç sorgulama nasıl yapılır, isim listesi açıklandı mı?

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında işçi alımı kura çekimi için tarihler belli oldu. Buna göre; sürekli işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak. Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

    👉İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        ADAYLARIN DİKKATİNE!

        Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Temizlik Görevlisi 5.080

        Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3.559

        Klinik Destek Elemanı (Hastane) 791

        Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi 604

        Elektrikçi (Genel) 275

        İnşaat Boyacısı/Boyacı 188

        Marangoz 121

        Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı 284

        Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı 261

        Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 154

            SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONRASI SÜREÇ

            Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI
            Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura TARİHİ! Sonuç sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
                SON DAKİKA