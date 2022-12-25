Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura TARİHİ! Sonuç sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı yapılacak. Alımlar kura ile gerçekleştirilecek. Kura tarihi açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı KURA çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura sonuç sorgulama nasıl yapılır, isim listesi açıklandı mı?