İBB burs sonuçları T.C NO ile sorgulama ekranı ve TARİHİ! İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için nefesler tutuldu. Okul okuyan binlerce kişi İBB burs başvurusunda bulundu. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı ve TARİHİ!