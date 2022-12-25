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    • Haberler
    • 25.12.2022 08:00
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    • 25.12.2022 08:00
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    31 Aralık Cumartesi Yurtiçi Kargo, MNG, Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo çalışma saatleri neler? 31 Aralık'ta kargolar açık mı, kapalı mı?

    Yılbaşında sevdiklerini mutlu etmek isteyenler online üzerinden alışverişlerini yapıyor. Bu sebeple vatandalar, 31 Aralık Cuma günü ve 1 Ocak Cumartesi günü kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

    takvim.com.tr
    31 Aralık’ta kargolar açık mı?

    Yeni yıla sayılı bir süre kala vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle kargoların 31 Aralık günü çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, 31 Aralık kargolar açık mı? İşte tüm detaylar...

    31 ARALIK KARGOLAR AÇIK MI?

    31 Aralık resmi tatil olmadığı için kargolar çalışmaya devam edecek. Fakat haftasonu olması sebebiyle kargoların çalışma saatleri kısalabilir veya erken bitebilir. Bunun dışında herhangi bir tatil söz konusu değildir.

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00

    Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00

        MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00

        Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

            UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

            UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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            Haberler Haberler 31 Aralık Cumartesi Yurtiçi Kargo, MNG, Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo çalışma saatleri neler? 31 Aralık'ta kargolar açık mı, kapalı mı?
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