Yılbaşı yaklaştıkla Milli Piyango bilet fiyatları hakkında araştırmalar da hızlandı. Biletler gezici ve sabit bayilerin yanısıra online de alınabiliyor. Peki Çeyrek, yarım tam yılbaşı piyango bileti ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye kaç milyon? MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2022-2023 belli oldu mu?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ KAÇ MİLYON TL?
2023 yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklandı. Öte yandan 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.
2023 TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI
Çeyrek bilet: 50 Türk lirası
Yarım bilet: 100 Türk lirası
Tam bilet: 200 Türk lirası
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletleri yıllardır olduğu gibi yetkili gezici bayi ve sabit bayilerden alınabilecek. Bununla birlikte online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından şans oyunu severler evlerinden çıkmadan Milli Piyango bileti alabilecek.
İsteyenler sabit bayilerdeki oyun terminallerinden MPİ biletlerini dijital bilet olarak da alabilecek.