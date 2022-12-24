MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Aralık ayı açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL sınav takvimi!

2022 AÖL sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. 20 Aralık'ta sona eren AÖL güz dönemi sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki, MEB AÖL lise sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Aralık ayı açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
AÖL SINAVLARI SONA ERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli olmuştu.
AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erdi.