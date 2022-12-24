KIDEM YILI NASIL HESAPLANIR?

Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 yıldan fazla hizmeti olanlar için 25 yıl üzerinden hesaplama yapılır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır.

E-DEVLET EMEKLİLİĞE KAÇ GÜN KALDI?

E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın. Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alacak.