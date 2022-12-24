Asgari ücretin açıklanmasıyla vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de asgari ücretin ne zaman açıklanacağı sorusu oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hız kazandı. 8.500 TL olarak açıklanan asgari ücret işçinin yüzünü güldürürken hesaplara yatacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...