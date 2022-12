EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT çalışmaları için aralık ayı işaret edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklama yaptı. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde de; Meclis'teki yasama süreci sonrasında da yürürlüğe girecektir. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz" dedi.