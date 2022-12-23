Sertifikalar ne zaman verilecek? Uzman öğretmen maaşları 2022-23 ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla takvimde güncelleme yapıldı. Sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerin maaşlarında artış yaşanacak. Peki, Uzman öğretmen maaşları 2022-23 ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? Sertifikalar ne zaman verilecek? İşte detaylar!
UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Uzman öğretmen maaş farkı hesaplaması yapılırken en yüksek Devlet memuru aylığı 152. madde de yer alan oran uygulanmaktadır. Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa uzman öğretmen tazminatı 507,07 TL olarak uygulanmaktadır.
Meslekte 10 yılını doldurmuş ve uzman öğretmenlik sınavına katılarak başarılı olmuş öğretmenler derece atlayacak. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11.819 TL maaş alırken, uzman öğretmen unvanına sahip olan öğretmenler ise 13.161 TL maaş almaya başlayacak.
UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Uzman öğretmenlik maaş farkı ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Ancak sertifikalar verildikten sonra ödemelerin yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.