200 MİLYON TL'YE NELER ALINABİLİR?

200 milyon lirayı yüzde 16 faizle bankaya yatıran talihli ayda yaklaşık 2 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük kazancı ise yaklaşık 90 bin lira.

Bugünkü kurlara göre; 11 milyon 760 bin dolar ya da 10 milyon 400 bin euro alınabilir.

Bodrum'da denize yakın müstakil 10 ev alınabilir.