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    • Haberler
    • 23.12.2022 08:08
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    • 23.12.2022 08:08
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    4A-4B ve 4C'li EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA! Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Prim ve yaş şartı...

    Emekli maaşını hesaplamak isteyenler konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli olunca ne kadar alırım sorusu yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

    Emekli maaşı hesaplaması kişinin 4A veya 4C olmasına, çalışma süresine ve prim gün sayısı gibi pek çok faktöre göre değişiklik gösteriyor. Peki, emekli olunca ne kadar maa alırım? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında detaylar...

    NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIRIM MEMUR?

    Hesaplamayı 2022 1. dönem katsayılar üzerinden yapalım. 30 Yıl 3 Ay 20 Günün sadece yıl olan kısmı dikkate alınacağından 30 X 6.575,27= 197.258,10 TL olarak hesaplanır.

    EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTUYLA ne kadar maaş alacağını TIKLA VE ÖĞREN

    Yani memuriyette 30 yıl hizmeti olan örnekteki memur (2022 1. dönem katsayılar ile) 197.258,10 TL emekli ikramiyesi alacaktır.

    4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
    4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" internet adresi üzerinden "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulayabiliyorlar.

        KIDEM YILI NASIL HESAPLANIR?
        Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 yıldan fazla hizmeti olanlar için 25 yıl üzerinden hesaplama yapılır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır.

        E-DEVLET EMEKLİLİĞE KAÇ GÜN KALDI?
        E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın. Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alacak.

        EMEKLİLİK MAAŞI SON KAÇ YIL BAZ ALINIYOR?
        Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigortalarda 2008 yılında yapılan reform ile önceki sistemde ayrı olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilerek tüm sigortalılar için uygulama esasları belirlenmiştir.
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        Haberler Haberler 4A-4B ve 4C'li EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA! Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Prim ve yaş şartı...
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