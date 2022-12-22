Burs mu kredi mi çıktı nasıl anlarım? Burs çıktığını nasıl anlarız? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek?

KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

KYK bursu öğrenciye geri ödemesiz olarak verilir. Ancak KYK bursu çıkmayan ya da belli nedenlerle bursu kesilen ve kredi almaya başlayan kişiler, KYK kredisi aldıkları takdirde bu krediyi ileride ödemek durumunda kalırlar.

E Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda hak kazandığınız ödemeni burs mu kredi mi olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Sonuç ekranında ödemenin türü yazmaktadır.