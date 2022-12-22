Burs mu kredi mi çıktı nasıl anlarım? Burs çıktığını nasıl anlarız? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek?

KYK burs ve kredi sonuçları erişime açıldı. Burs mu kredi mi çıktığını öğrenmek isteyen öğrenciler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. İnternet arama motorlarında sıklıkla 'Burs çıktığını nasıl anlarız? Burs mu kredi mi çıktı nasıl anlarım? İlgili TCKN ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek?' soruları sorgulanıyor. İşte yanıtları...
KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?
KYK bursu öğrenciye geri ödemesiz olarak verilir. Ancak KYK bursu çıkmayan ya da belli nedenlerle bursu kesilen ve kredi almaya başlayan kişiler, KYK kredisi aldıkları takdirde bu krediyi ileride ödemek durumunda kalırlar.
E Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda hak kazandığınız ödemeni burs mu kredi mi olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Sonuç ekranında ödemenin türü yazmaktadır.
TCKN İLE EŞLEŞEN KREDİ NUMARASI BULUNAMADI NE DEMEK?
Kredi ve Burs sonucunu sorgulamak isteyenler; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleşen kredi numarası bulunamadı hatasıyla karşılaştı. Eğer bu sorunla karşılaşıyorsanız; e Devlet girişi kısmından giriş yapıp sonucunu öğrenmeye çalışın. Hala aynı hatayı veriyorsa GSB iletişim numarasından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'nu arayarak bilgi alın.