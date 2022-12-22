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    • Haberler
    • 22.12.2022 07:31
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    • 22.12.2022 07:31
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    EYT ne zaman açıklanacak? 48-50-52 şartı! 2022-2023 erken emeklilikte son durum ne? EYT son dakika gelişmeleri neler?

    EYT son dakika gelişmeleri milyonlar kişinin gündeminde bulunuyor. EYT'de 48,50 ve 52 yaş şartı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Emeklilikte yaşa takılanlar askerlik borçlanması kısmı ile ilgili detayları merak ediyorlar. İşte son dakika EYT gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    ARALIK GELDİ ÇATTI! EYT ne zaman açıklanacak?

    EYT son dakika gelişmeleri milyonlar kişinin gündeminde bulunuyor. EYT'de 48,50 ve 52 yaş şartı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Emeklilikte yaşa takılanlar askerlik borçlanması kısmı ile ilgili detayları merak ediyorlar. İşte son dakika EYT gelişmeleri...

    EYT'DE ASKERLİK BORÇLANMASI OLACAK MI?

    Son günlerin merak edilen konuları arasında EYT yer alıyor. EYT'de ise askerlik borçlanması detayı araştırılıyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı: "Bazı borçlanmalar EYT kapsamına girecek ki bunlar borçlanırsa eğer sigortalılık başlangıç süresini geri çeker. Burada askerlik borçlanması en önemlilerden birisidir. Toplamda 2 yıl boyunca yapılabilecek borçlanmadır. Bir diğeri kadınlarda doğum borçlanmasıdır. Kadınlarda her bir çocuk için 2 yıl toplamda en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabiliyor."

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    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT çalışmaları için aralık ayı işaret edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklama yaptı. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde de; Meclis'teki yasama süreci sonrasında da yürürlüğe girecektir. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz" dedi.

        EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

        EYT'de 48, 50 ve 52 yaş şartları üzerinde konuşuluyor. Yaş detayı hakkında kesin bir açıklama yapılmadı.

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        EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

        Vergi Uzmanı Muhammet Bayram,"Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır. Örnek vermek gerekirse 5000 prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş 3500 lira maaş alacakken 9000 bin prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş bu rakamın çok üzerinde maaş alacak."dedi.

        EYT ŞARTLARI

        EYT şartları arasında 8 Eylül 1999'dan önce sigortalılık yer alıyor. Diğer taraftan ise 5 bin prim gün sayısının tamamlanması ve kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor.
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        Haberler Haberler EYT ne zaman açıklanacak? 48-50-52 şartı! 2022-2023 erken emeklilikte son durum ne? EYT son dakika gelişmeleri neler?
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