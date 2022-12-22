EYT son dakika gelişmeleri milyonlar kişinin gündeminde bulunuyor. EYT'de 48,50 ve 52 yaş şartı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Emeklilikte yaşa takılanlar askerlik borçlanması kısmı ile ilgili detayları merak ediyorlar. İşte son dakika EYT gelişmeleri...
EYT'DE ASKERLİK BORÇLANMASI OLACAK MI?
Son günlerin merak edilen konuları arasında EYT yer alıyor. EYT'de ise askerlik borçlanması detayı araştırılıyor. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı: "Bazı borçlanmalar EYT kapsamına girecek ki bunlar borçlanırsa eğer sigortalılık başlangıç süresini geri çeker. Burada askerlik borçlanması en önemlilerden birisidir. Toplamda 2 yıl boyunca yapılabilecek borçlanmadır. Bir diğeri kadınlarda doğum borçlanmasıdır. Kadınlarda her bir çocuk için 2 yıl toplamda en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabiliyor."
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT çalışmaları için aralık ayı işaret edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklama yaptı. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde de; Meclis'teki yasama süreci sonrasında da yürürlüğe girecektir. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz" dedi.