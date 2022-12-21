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    • Haberler
    • 21.12.2022 08:00
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    • 21.12.2022 08:00
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    Askerlik yerleri açıklandı mı? || 2023 askerlik yerleri CELP VE SEVK TARİHLERİ... MSB'den açıklama!

    Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 30 Kasım 2022 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanların askerlik yerleri e-Devlet'ten erişime açılacak. Gözler şimdi şubat celbi askerlik yeri sorgulama sayfasında.

    takvim.com.tr
    Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. 30 Kasım 2022 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanların askerlik yerleri e-Devlet'ten erişime açılacak. Gözler şimdi şubat celbi askerlik yeri sorgulama sayfasında.

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023

    Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023

    Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

        ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

        *Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

        *Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

            *31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
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            Haberler Haberler Askerlik yerleri açıklandı mı? || 2023 askerlik yerleri CELP VE SEVK TARİHLERİ... MSB'den açıklama!
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