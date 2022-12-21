ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Aralık Salı akşamı 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte Ben bu Cihana Sığmazam 14. bölüm....
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14. BÖLÜM KONUSU
Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder. Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.