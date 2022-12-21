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    • Haberler
    • 21.12.2022 08:00
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    • 21.12.2022 08:00
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    Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

    Birçok kişi yarıyıl tatili için nefesini tuttu. Birinci dönem ara tatilini 14 Kasım-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştiren yaklaşık 19 milyon öğrenci, ocak ayıyla birlikte 15 tatile adım atacak. Yazılı ve sözlü sınavların ardından birinci dönem yarıyıl tatili şubat ayına kadar sürecek. Diğer yandan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki haftalık yarıyıl tatilinde ilk kez tüm kursları açacaklarını belirtti.İşte yarıyıl tatili hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Yarıyıl tatili ne zaman?

    Birçok kişi yarıyıl tatili için nefesini tuttu. Birinci dönem ara tatilini 14 Kasım-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştiren yaklaşık 19 milyon öğrenci, ocak ayıyla birlikte 15 tatile adım atacak. Yazılı ve sözlü sınavların ardından birinci dönem yarıyıl tatili şubat ayına kadar sürecek. Diğer yandan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki haftalık yarıyıl tatilinde ilk kez tüm kursları açacaklarını belirtti.İşte yarıyıl tatili hakkında detaylar...

    YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

    Öğrencileri ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatili bekliyor. Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

    RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

        2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

        İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

        Yaz tatili: 16 Haziran 2023

        MEB'DEN YARIYIL TATİLİNDE ÜCRETSİZ KURS

        Bakan Özer, yarıyıl tatiline ilişkin geçen yaz tatilinde tüm öğrencilerin hem nitelikli tatil geçirmeleri hem de öğrenme serüvenlerine devam etmeleri için ilk kez yaz okulları açtıklarını hatırlattı. Bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrencinin ücretsiz yararlandığını belirten Özer, "Bize gelen en büyük şikâyet, bu kursların iki-üç haftalık sürelerinin çok kısıtlı olmasıydı. Velilerden ve öğrencilerden bu kursların tam yaz dönemini kapsayacak şekilde olması yönünde çok ciddi talep geldi. 2023 yılında da yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ancak 23 Ocak-3 Şubat arasındaki iki haftalık sömestirde de ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak" dedi.
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        Haberler Haberler Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
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