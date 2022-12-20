İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Öte yandan açıklanma tarihine ilişkin de resmi bir duyuru şuan için bulunmuyor.

2021 yılında burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu yılda benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının en geç Aralık ayının son haftasına kadar erişime açılması bekleniyor.