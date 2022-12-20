İBB burs sonuçları için nefesler tutuldu. Okul okuyan binlerce kişi İBB burs başvurusunda bulundu. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte İBB burs sonuçları sorgulama ekranı ve TARİHİ!
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Öte yandan açıklanma tarihine ilişkin de resmi bir duyuru şuan için bulunmuyor.
2021 yılında burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu yılda benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının en geç Aralık ayının son haftasına kadar erişime açılması bekleniyor.
İBB BURS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.
KİMLER BURS ALAMAYACAK?
Yabancı uyruklu öğrenciler, gelir durumu iyi olanlar, açık öğretimde okuyanlar, yurtdışında okuyanlar, 25 yaşından büyükler, hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İBB burslarından yararlanamaz.