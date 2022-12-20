Lisans eğitimine açıktan devam eden veya ikinci üniversiteyi okuyan adaylar geçtiğimiz hafta sonunda güz dönemi ara sınavlarını oldu. Sınavların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki AÖF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe merak edilenler...