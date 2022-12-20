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    • Haberler
    • 20.12.2022 07:00
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    • 20.12.2022 07:00
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    2022-23 KYK 3 aylık toplu burs ödemesi hangi gün yapılacak? KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK? Ziraat Bankası burs kartı ne zaman gelir?

    KYK bursu ne zaman yatacak 2022? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte ödemelere ilişkin detaylar haberimizde!

    KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK?

    KYK toplu ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Burs taahhütname onayı alan öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda hak sahibi olan öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde yapılacak. Peki, KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK? 2022-23 KYK 3 aylık burs ödemesi hangi gün yapılacak? Ziraat Bankası burs kartı ne zaman gelir? İşte merak edilenler!

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

    KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

    Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
    Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
    Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
    Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
    Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

        KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
        • Öğretim kurumunun kapatılması,
        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Başarısız olma,
        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        • Öğretim kurumunun kapatılması,
        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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        Haberler Haberler 2022-23 KYK 3 aylık toplu burs ödemesi hangi gün yapılacak? KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK? Ziraat Bankası burs kartı ne zaman gelir?
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