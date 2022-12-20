2022-23 KYK 3 aylık toplu burs ödemesi hangi gün yapılacak? KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK? Ziraat Bankası burs kartı ne zaman gelir?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.