2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ || Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı?

Birçok kişi yarıyıl tatili için nefesini tuttu. Birinci dönem ara tatilini 14 Kasım-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştiren yaklaşık 19 milyon öğrenci, ocak ayıyla birlikte 15 tatile adım atacak. Yazılı ve sözlü sınavların ardından birinci dönem yarıyıl tatili şubat ayına kadar sürecek. Diğer yandan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki haftalık yarıyıl tatilinde ilk kez tüm kursları açacaklarını belirtti.İşte yarıyıl tatili hakkında detaylar...
YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?
Öğrencileri ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatili bekliyor. Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.