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    • Haberler
    • 19.12.2022 07:01
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    • 19.12.2022 07:01
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    SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022!

    SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Aralık ayı SED ödemelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar sorgulamalarını sıklaştırdı. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşe Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022!

    takvim.com.tr
    SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Aralık ayı SED ödemelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar sorgulamalarını sıklaştırdı. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşe Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022!

    SED ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aralık ayı SED ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan bir önceki SED yardımı 19 Kasım'da yatırılmıştı.

    ARALIK AYI SED YARDIMI NE KADAR?

    SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

        GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        -Dilekçe

        -T.C. Kimlik Numarası beyanı,

        -Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

        -İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

        SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

        Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

        Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

        Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

        Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

        Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

        Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

        Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.
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        Haberler Haberler SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022!
            SON DAKİKA