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    • Haberler
    • 19.12.2022 08:08
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    • 19.12.2022 08:08
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    Az önce açıklama geldi PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? PTT, KPSS şartsız, 55 bin personel arıyor!

    PTT personel alımı hakkında araştırmalar hızlandı. KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapılacağını öğrenen vatandaşlar detayları merak ediyor.

    takvim.com.tr
    PTT, KPSS şartsız, 55 bin personel arıyor! PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

    PTT'den müjde geldi. PTT personel alımı ilanları, kamuda görev almak isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından yayınlanan ilanlar, PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Peki, PTT personel alımı şartları neler? PTT personel alımı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

    PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    PTT personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    PTT BAŞVURU FORMU 2022

    PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

        PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

        istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

        PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

        PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

        * Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

        * Sözel Akıl Yürütme

        * Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

        * Temel Yurttaşlık Bilgisi

        * Türkiye Coğrafyası

        * Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

        * Ölçme becerisi
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        Haberler Haberler Az önce açıklama geldi PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? PTT, KPSS şartsız, 55 bin personel arıyor!
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