Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022! SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Aralık ayı SED ödemelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar sorgulamalarını sıklaştırdı. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşe Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022!
SED ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı SED ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan bir önceki SED yardımı 19 Kasım'da yatırılmıştı.
ARALIK AYI SED YARDIMI NE KADAR?
SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.