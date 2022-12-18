KYK toplu ödeme ne zaman YATACAK? 2022-23 KYK 3 aylık toplu burs ödemesi hangi gün yapılacak? Ziraat Bankası burs kartı ne zaman gelir?

KYK bursu ne zaman yatacak 2022? Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte ödemelere ilişkin detaylar haberimizde!
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü