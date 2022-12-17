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    • Haberler
    • 17.12.2022 08:08
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    • 17.12.2022 08:08
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    O tarihte satışta! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı kaç para? TOGG nereden satın alınacak?

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda ve Borsa başkanının da katıldığı programda TOGG'un üretim süreci ile ilgili bilgi verildi. Peki TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG çıkış tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yerli otomobilden müjde geldi! O tarihte satışta! İşte fiyatı ve çıkış tarihi...

    Yerli otomobil hakkında detaylar açıklanmaya başlandı. Heyecanla TOGG'un satışa sunulması beklenirken Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. Peki TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG çıkış tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un serüvenini ve gelinen son süreci anlatırken, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da bir sunum yaparak TOGG otomobili ve e-mobilite sistemi hakkında bilgi verdi. Ziyarette TOGG'un gövde, boya, montaj bölümleri gezilerek, araçların banttan çıkış bölümünde hatıra fotoğrafı çekildi.

    "GURUR DUYDUK"

    Programla ilgili değerlendirmede bulunan STSO Başkanı Mustafa Eken, "TOBB Başkanımız fabrikanın 29 Ekim'de açılacağının müjdesini verdi. Bizlerde tesislerde incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin otomobili TOGG'un tesislerinde incelemede bulunduk ve gurur duyduk. TOBB olarak ortağı olduğumuz TOGG en kısa sürede yollarda olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        TOGG NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

        TOGG'un 2023 yılında üretime başlayacağını ve yollara çıkacağını dile getiren Başkan Mustafa Eken, "İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 yılının Mart ayında TOGG satışlarının başlayacağının da bilgisini aldık. Çatı kuruluşumuz olan TOBB'un ortak olduğu TOGG'a iş dünyası olarak gerekli desteği ve katkıyı sağlayacağız" diye konuştu.

        FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeleyerek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.
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        Haberler Haberler O tarihte satışta! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı kaç para? TOGG nereden satın alınacak?
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