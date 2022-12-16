KYK burs sonuçları için gözler resmi açıklamalarda! Her yıl milyonlarca üniversite öğrencisi KYK bursundan faydalanıyor. 2022 yılında başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Peki Aralık ayı KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçları erken bugün açıklanır mı? İşte KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ve son dakika açıklamalar...
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle KYK burs sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Söz konusu burs Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere veriliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları için açıklama yaptığında gelişmelere haberimizde yer verilecektir.
2022 KYK BURS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Öte yandan 2021 yılında alınan KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Burs başvuru sonuçları ise 15 Aralık tarihinde erişime açıldı.
2022 yılında burs başvuru işlemleri ise 16 Kasım tarihinde kapandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs başvuru sonuçlarının bu takvim doğrultusunda burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.