KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI! DHBT KPSS tercih kılavuzu 2022: Diyanet imam hatip, müezzin taban-tavan puanları nedir?

2022 KPSS DHBT sınavı tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava giren adaylar, sınavın sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DHBT tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar!
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27 Kasım tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.
Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
DHBT TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU 2022?
Henüz taban puanlar belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.