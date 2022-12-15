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    • Haberler
    • 15.12.2022 15:09
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    • 15.12.2022 15:11
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    KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI! DHBT KPSS tercih kılavuzu 2022: Diyanet imam hatip, müezzin taban-tavan puanları nedir?

    KPSS DHBT sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. 27 Kasım tarihinde yapılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavının ardından öğrenciler sonuçları merakla bekliyor. Peki, DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT mülakatları ne zaman yapılacak 2022? DHBT Diyanet imam hatip, müezzin taban-tavan puanları nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022!

    2022 KPSS DHBT sınavı tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava giren adaylar, sınavın sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DHBT tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar!

    KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    27 Kasım tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

    Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

    DHBT TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU 2022?

    Henüz taban puanlar belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

        KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevapsayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

        Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
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