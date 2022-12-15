Avatar 2 ne zaman çıkacak? Türkiye Avatar 2 konusu ve oyuncuları! Avatar 2 vizyon tarihi ve FRAGMAN!

Avatar 1 13 yıl önce vizyona girmişti. Gişe rekorları kıran filmin 2'si için çekimler tamamlandı vizyona gireceği tarih merak ediliyor. Peki Avatar 2 ne zaman çıkacak? İşte Türkiye Avatar 2 konusu ve oyuncuları...
AVATAR 2 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Avatar 2: Suyun Yolu filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalardaki yerini alacak. Öte yandan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de gösterime girmesi bekleniyor.
AVATAR 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU
Worthington
Zoe Saldaña
Sigourney Weaver
Kate WinsletStephen Lang
Vin Diesel
Michelle Yeoh
Cliff Curtis
Jack Champion
Oona Chaplin
Trinity Bliss
Michelle Rodriguez
Jamie Flatters
Filip Geljo
Britain Dalton
Bailey Bass
Wes Studi
Chloe Coleman