Avatar 2 ne zaman çıkacak? Türkiye Avatar 2 konusu ve oyuncuları! Avatar 2 vizyon tarihi ve FRAGMAN!

AVATAR 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yeni filminde, başrolleri Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana paylaştı. Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.