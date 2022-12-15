6 ay, 4 yıl, 10 yıl: defter bedeli, harç... 2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ! Bordo, yeşil, gri pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ!

Yurt dışına çıkabilmek için bir vatandaşın pasaporta sahip olması gerekiyor. 4 farklı pasaport türü yer alıyor. Bunlar, Siyah, Gri, Bordo ve Yeşil pasaport olarak biliniyor. Pasaport ücretleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. İşte 2023 yılı zamlı pasport fiyatları: