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    • Haberler
    • 15.12.2022 12:32
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    • 15.12.2022 12:32
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    BİLSEM sınavı ne zaman, aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak? 2023 BİLSEM yerleştirme KILAVUZU! MEB BİLSEM 2023 TAKVİMİ!

    BİLSEM Kılavuzu hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirleme ve yerleştirme kılavuz yayınlandı. Okullar aday öğrencilerini 19-30 Aralık tarihleri arasında belirleyecek. Peki, BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB BİLSEM 2023 TAKVİMİ! BİLSEM sınavı ne zaman, aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak?

    BİLSEM Kılavuzu hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirleme ve yerleştirme kılavuz yayınlandı. Okullar aday öğrencilerini 19-30 Aralık tarihleri arasında belirleyecek. Peki, BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLA

    Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı.

    Kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

        Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacak.

        Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

        Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
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        Haberler Haberler BİLSEM sınavı ne zaman, aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak? 2023 BİLSEM yerleştirme KILAVUZU! MEB BİLSEM 2023 TAKVİMİ!
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