Aralık ayı ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM sınav takvimi 2022-23! 101. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

101. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı çin geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 101. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 101. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım devam ediyor. Yıl içerisinde 6 kez yapılan ÖGG sınavlarının sonuncusu aralık ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak.
Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar nelerdir?
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.