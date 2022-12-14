UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Uzman öğretmen maaş farkı hesaplaması yapılırken en yüksek Devlet memuru aylığı 152. madde de yer alan oran uygulanmaktadır. Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa uzman öğretmen tazminatı 507,07 TL olarak uygulanmaktadır.

Meslekte 10 yılını doldurmuş ve uzman öğretmenlik sınavına katılarak başarılı olmuş öğretmenler derece atlayacak. Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11.819 TL maaş alırken, uzman öğretmen unvanına sahip olan öğretmenler ise 13.161 TL maaş almaya başlayacak.