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    • Haberler
    • 14.12.2022 07:00
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    • 14.12.2022 07:00
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    Bordo, yeşil, gri pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 6 ay, 4 yıl, 10 yıl: defter bedeli, harç... 2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ!

    2023 yılı yaklaşırken yeni pasaport çıkarma ve pasaport yenileme ücreti merak konusu oldu. Yeni yılda pasaport harçları belli oldu. Peki Bordo, yeşil, gri pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ: 6 ay, 4 yıl, 10 yıl: defter bedeli, harç...

    takvim.com.tr
    2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ!

    2023 yılı yaklaşırken yeni pasaport çıkarma ve pasaport yenileme ücreti merak konusu oldu. Yeni yılda pasaport harçları belli oldu. Peki Bordo, yeşil, gri pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ: 6 ay, 4 yıl, 10 yıl: defter bedeli, harç...

    2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ!

    Yurt dışına çıkabilmek için bir vatandaşın pasaporta sahip olması gerekiyor. 4 farklı pasaport türü yer alıyor. Bunlar, Siyah, Gri, Bordo ve Yeşil pasaport olarak biliniyor. Pasaport ücretleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. İşte 2023 yılı zamlı pasport fiyatları:

    6 aya kadar geçerli olan pasaport ücreti 309,40 liradan 689,75 liraya

    1 yıllık geçerli pasaport ücreti 452,30 liradan 1.008,31 liraya

    2 yıllık pasaport ücreti 738,40 liradan 1.646,12 liraya

    3 yıllık pasaport ücreti 1.049 liradan 2.337,95 liraya

    4 ila 10 yıllık pasaport ücreti 1.478,30 liradan 3.295,57 liraya çıkacağı konuşuluyor.

        PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

        Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

        Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

        Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

        Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

        Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

        PASAPORT RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

        Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir. Pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Ancak randevu alırken ikametgahınızın bağlı bulunduğu müdürlükten almak zorunlu değil. Pasaport başvuru randevusunu dilediğiniz nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.
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        Haberler Haberler Bordo, yeşil, gri pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 6 ay, 4 yıl, 10 yıl: defter bedeli, harç... 2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ!
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