2023 yılı yaklaşırken yeni pasaport çıkarma ve pasaport yenileme ücreti merak konusu oldu. Yeni yılda pasaport harçları belli oldu. Peki Bordo, yeşil, gri pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ: 6 ay, 4 yıl, 10 yıl: defter bedeli, harç...
2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ!
Yurt dışına çıkabilmek için bir vatandaşın pasaporta sahip olması gerekiyor. 4 farklı pasaport türü yer alıyor. Bunlar, Siyah, Gri, Bordo ve Yeşil pasaport olarak biliniyor. Pasaport ücretleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. İşte 2023 yılı zamlı pasport fiyatları:
6 aya kadar geçerli olan pasaport ücreti 309,40 liradan 689,75 liraya
1 yıllık geçerli pasaport ücreti 452,30 liradan 1.008,31 liraya
2 yıllık pasaport ücreti 738,40 liradan 1.646,12 liraya
3 yıllık pasaport ücreti 1.049 liradan 2.337,95 liraya
4 ila 10 yıllık pasaport ücreti 1.478,30 liradan 3.295,57 liraya çıkacağı konuşuluyor.