Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında, nereli? Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün kariyeri, biyografisi!

Son dakika haberine göre Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu. Hülagü hakkında bir çok soru gündeme geldi. İşte Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün kariyeri, biyografisi!
SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Prof. Dr. Sadettin Hülagü (d.1959, Erzurum), akademisyen, tıp doktoru, Kocaeli Üniversitesi rektörü.
Doğum tarihi : 3 Şubat 1959
Kaç yaşında : 62 yaşında
Nereli : Erzurum
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI SADETTİN HÜLAGÜ OLDU
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir."