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    • 14.12.2022 00:43
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    • 14.12.2022 00:45
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    Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında, nereli? Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün kariyeri, biyografisi!

    Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu. Peki Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün kariyeri, biyografisi!

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BAŞDANIŞMANI SADETTİN HÜLAGÜ OLDU

    Son dakika haberine göre Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevi sona eren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu. Hülagü hakkında bir çok soru gündeme geldi. İşte Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün kariyeri, biyografisi!

    SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Prof. Dr. Sadettin Hülagü (d.1959, Erzurum), akademisyen, tıp doktoru, Kocaeli Üniversitesi rektörü.

    Doğum tarihi : 3 Şubat 1959

    Kaç yaşında : 62 yaşında

    Nereli : Erzurum

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI SADETTİN HÜLAGÜ OLDU

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

    "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ görevlendirilmiştir."

        Sadettin Hülagü, Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

        1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

        2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atandı.
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        Haberler Haberler Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında, nereli? Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Sadettin Hülagü'nün kariyeri, biyografisi!
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