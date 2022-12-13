MSB sınavları hakkında aramalar hız kazandı. ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı. Bu gelişmelerle birlikte 2023 MSÜ sınavı ne zaman merak edildi. Öte yandan başuru tarihleri de belli oldu. Peki, MSÜ 2023 sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!