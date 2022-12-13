Merkür retrosu ne zaman başlayacak bitecek? Merkür retrosu nedir, burçlara etkileri neler? Yay, Oğlak, Kova, Akrep, Balık...

MERKÜR RETROSU DÖNEMLERİNDE NE YAPMAK GEREKİYOR?

Düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Merkür retrosu, bir adım geri atıp kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı yeniden analiz etmek için mükemmel bir zaman olabilir, ancak retrograd sona erene kadar ciddi değişiklikler yapmaktan kaçının.

Hissettiğiniz etkinin türü, Merkür geri gittiğinde Dünya'nın 12 burçtan hangisinin içinde olduğuna da bağlıdır.