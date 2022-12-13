Halkbank sınav sonucu nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman yapılacak? Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI 2022?

Halkbank personel alımı sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 3 Aralık'ta gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öte yandan yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata çağıralacak. Peki, Halkbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Halkbank mülakatları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Halkbank tarafından 3 Aralık'ta gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
Yazılı sınavda başarı sıralamasına giren adaylar mülakata çağırılacak. Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler https://halkbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilen sınav sonuç belgesinde belirtilecektir.