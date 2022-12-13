Dileyen Bireysel Emeklilik iptali yaparak sistemden çıkabilirler. BES iptali için yapılması gereken birkaç işlem bulunur ve şartlar vardır. BES iptali nasıl yapılır? BES iptali işlemi nereden yapılır? İşte merak edilenler...
BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİ 2022
Bireysel Emeklilik kişilerin çalışma hayatında yaptıkları tasarrufun yatırıma dönüştürülerek emeklilik dönemlerinde refah bir yaşam sürmek için gelir sağlayan özel bir emeklilik sistemedir. Yüzde 25 oranında devlet katkısı bulunur. Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.
GARANTİ BES İPTALİ NASIL YAPILIR?
BES iptali mobil bankacılık yöntemi, telefon ile, SMS yolu ile veya Garanti şubesine giderek yapılabilir. BES'i telefondan iptal etmek istiyorsanız saat 17:00'a kadar 444 0 336 numarayı arayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasını telefonunuza indirerek uygulamaya girin. T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde giriniz. Sağ üst kısımda yer alan menü kısmına tıklayın. Menüden BES ayarlarını seçiniz. BES sözleşmeden ayrılma butonuna tıklayınız. İptal etme işleminize devam edin.