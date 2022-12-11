Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini bildirdi. CİMER ekranından sizde birço kkonuda başvuruda bulunabilirsiniz.Peki, CİMER şikayet nasıl yapılır? İşte detaylar...
CİMER TALEP NASIL YAPILIR?
🔸www.cimer.gov.tr veya e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adreslerini kullanarak.
🔸ALO 150 telefon hattını arayarak.
🔸İletişim Başkanlığına gönderilmek üzere mektup ve faks göndererek
CİMERE ŞİKAYET EDİNCE NE OLUR?
Şikâyet niteliğindeki başvurularda, CİMER personelinin gerekli görmesi hâlinde başvuru sahibinin lehine olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilir. Bu durumda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri gizli olarak işleme alınır ve sonuçlandırılır.