85 yaş üstüne tek hekim uygulaması ne zaman başlayacak? 85 yaş üstü doktor randevusu nasıl, nereden alınır?

85 YAŞ ÜSTÜNE TEK HEKİM UYGULAMASI

''85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur. Hepimiz sağlıkla o günlere ulaştığımızda böyle bir muameleyi hak ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI

Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını da ilk atamanın hemen ardından yapacağız. Bu personelin 32 bini polikliniklerde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak.