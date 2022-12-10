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    • Haberler
    • 10.12.2022 12:01
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    • 10.12.2022 12:01
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    KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Aralık ayı KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçları erken bugün açıklanır mı?

    KYK burs sonuçları için gözler resmi açıklamalarda! Her yıl milyonlarca üniversite öğrencisi KYK bursundan faydalanıyor. 2022 yılında başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Peki Aralık ayı KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçları erken bugün açıklanır mı? İşte KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ve son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    KYK burs sonuçları için gözler resmi açıklamalarda! Her yıl milyonlarca üniversite öğrencisi KYK bursundan faydalanıyor. 2022 yılında başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Peki Aralık ayı KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçları erken bugün açıklanır mı? İşte KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ve son dakika açıklamalar...

    KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öncelikle KYK burs sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Söz konusu burs Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere veriliyor.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs sonuçları için açıklama yaptığında gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

    2022 KYK BURS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    Öte yandan 2021 yılında alınan KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Burs başvuru sonuçları ise 15 Aralık tarihinde erişime açıldı.

    2022 yılında burs başvuru işlemleri ise 16 Kasım tarihinde kapandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs başvuru sonuçlarının bu takvim doğrultusunda burs sonuçlarının Aralık ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

        KYK BURS SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuç sorgulama işlemini yapabilecek.

        "Burs kazandınız" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler geri ödemesiz burs ödemesi almaya hak kazanacak. " Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" ifadesiyle karşılaşan öğrenciler ise geri ödemeli burs ödemesi alabilecek.

        SONUÇLARIN ARDINDAN TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILACAK!

        Sonuçların ilan edilmesi sonrası burs ve kredi alacak öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekiyor. Belirlenen takvim doğrultusunda öğrenci burs hakkı elde etse bile taahhütname onayı yapmadığı takdirde burs hakkını kaybedecek.

        Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir.

        👉KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile;

        18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile;

        15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
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        Haberler Haberler KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Aralık ayı KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK burs sonuçları erken bugün açıklanır mı?
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