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    • Haberler
    • 10.12.2022 10:30
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    • 10.12.2022 10:30
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    Yalı Çapkını 12. Bölüm İZLE! 9 Aralık Yalı Çapkını 12. bölüm STAR TV Youtube FULL HD reklamsız kesintisiz İZLE!

    STAR TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 12. yeni bölümüyle ekranlarda! Bu akşam ekranlara gelecek bölümde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. Peki, bu akşam neler yaşanacak? İşte canlı izleme ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 12. Bölüm İZLE!

    STAR TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 12. yeni bölümüyle ekranlarda! Bu akşam ekranlara gelecek bölümde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. Peki, bu akşam neler yaşanacak? İşte canlı izleme ekranı haberimizde!

    YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' yeni bölümüyle 9 Aralık Cuma akşamı Star'da ekrana geldi.

    YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ: YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

    Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.

    Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.

        BİR AYRILIK DAHA YAŞANDI

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta karakterine hayat veren usta aktör Menderes Samancılar da projeye veda etti.

        Buna göre Samancılar, bundan böyle konuk oyuncu olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde rol almayacak.

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken;

        Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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